Verkeersinfarct door sneeuw, regio Eindhoven staat muurvast

Een laagje sneeuw heeft donderdagochtend voor een verkeersinfarct gezorgd in Brabant. In Midden-Brabant, maar vooral in de regio Eindhoven staat het verkeer muurvast.

Op de Brabantse binnenwegen maar ook de snelwegen ligt een aardige laag sneeuw en er wordt langzaam gereden. In de vroege donderdagochtend is het gaan sneeuwen in Midden- en Oost-Brabant. Er viel op sommige plekken een paar centimeter sneeuw. Inmiddels regent het. Een blik op de wegen leert dat de regio Eindhoven helemaal rood kleurt. Op de A2 bij Eindhoven is een vrachtwagen geschaard. Automobilisten meldden dat zij muurvast staan. Ook de regio Tilburg heeft te maken met veel overlast. De A58 van Tilburg naar Eindhoven staat muurvast. Ook op de A50 tussen Oss en Eindhoven staan lange files.

Ongelukken

Ook op de binnenwegen gebeuren ongelukken door gladheid. In Rijen is een vrachtwagen geschaard en tegen een boom gebotst op de N282. In Wanroij reed een automobilist met zijn auto tegen een restaurant in het dorp. Staking streekvervoer

Donderdag en vrijdag staakt ook het personeel van het streekvervoer, kondigde FNV eerder aan. Rijkswaterstaat verwacht daardoor meer verkeer op de wegen. Reis je met de trein of bus van regionale maatschappijen, zoals Connexxion of Arriva, dan is er een kans dat deze niet rijden. Vervoerder Arriva adviseert reizigers die donderdagochtend de bus willen nemen, om alternatief vervoer naar hun bestemming te regelen. "Door overbelasting van het reisinformatiesysteem zijn de reisplanners niet up-to-date", aldus Arriva. De reisinformatie voor de treinen van Arriva is wel bijgewerkt.