Youri (17) flitst op snowboard naar beneden: 'Geen tijd voor feestjes'

Zigzaggend afdalen op een besneeuwde berghelling met 80 kilometer per uur, dat is alpine snowboarden ten top. Aanstormend talent Youri Zorge (17) uit Hoogerheide komt maandag namens TeamNL in actie op het European Youth Olympic Festival (EYOF) in Italië. “Gaaf dat ik daar mag staan.”

Niek de Bruijn & ZuidWest TV Geschreven door

Toen Youri nog een menneke was van amper drie jaar, maakte hij tijdens een wintersportvakantie al kennis met snowboarden. “Ik moest beginnen in een skiklasje.” Dat was niet naar zijn zin. Hij huilde een half uur lang, omdat hij, net als zijn vader, liever op een snowboard wilde staan. Dat gevoel heeft hem nooit meer verlaten. “Op mijn zesde mocht ik eindelijk een proefles snowboarden. Ik mochten meteen met de oudere kinderen meedoen.” "Een feestje kan ik niet meepakken." Op zijn achtste deed hij mee aan het Nederlands Kampioenschap en rolde zo op jonge leeftijd de topsport in. Een wereld van hard trainen en afzien. Op zijn elfde verhuisde hij naar een sportinternaat in Italië. “Daardoor heb ik geen normale jeugd gehad. Een feestje kan ik niet meepakken, omdat ik me aan regels moet houden. Het is jammer, maar voor mijn doel moet ik dingen laten.” Ondanks dat hij zijn familie daardoor minder ziet, steunen ze hem ten volle. “Ze vinden mijn passie hartstikke gaaf en betalen 40.000 euro per seizoen."

“Ik zag zwart voor mijn ogen."

Youri is de enige jongen in Nederland die alpine snowboarden op het allerhoogste niveau beoefent. “Jammer, want er komt zoveel spanning bij deze sport kijken.” Bij alpine snowboarden roetsj je in een afvalrace naar beneden tussen vlaggetjes. Daarbij ontstaan snelheden van 60 tot 80 kilometer per uur. “Dat geeft een enorme adrenalinekick”, omschrijft Youri. Toch kan het ook weleens fout gaan. “Je maakt steeds bochten, waardoor je veel druk uitoefent op je snowboard. Aan het einde van een bocht moet je van kant wisselen. Mijn snowboard schoot een keer terug.” Door de snelheid vloog Youri door de lucht en belandde op zijn hoofd. “Ik zag zwart voor mijn ogen en voelde me duizelig.” Sindsdien moet hij van zijn ouders alle bescherming gebruiken: van helm tot kniebeschermers.

"Nicolien laat me zien dat ik met doorzettingsvermogen ver kan komen."