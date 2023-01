Breda Barst in de problemen: festival heeft 100.000 euro nodig

Breda Barst luidt de noodklok. Het gratis festival in Park Valkenberg is al ruim 25 jaar een traditie, maar nu staat een volgende editie op losse schroeven. De organisatie laat weten dat er zeker een ton nodig is, wil het feestje in september doorgaan.

Daar kwam afgelopen september een flinke tik bij. "Dat was onze 25e editie. Na twee festivalloze zomers mochten we eindelijk weer. Maar waar het heel september fantastisch weer was, kwam het uitgerekend in ons weekend met bakken uit de hemel. In de eerste plaats niet het jubileumfeestje waar we op hadden gehoopt maar daardoor zijn we ook door onze financiële reserves heen."

En dus is hulp nu keihard nodig. "We zijn natuurlijk met de gemeente in gesprek over subsidie", vertelt Roovers. "Maar hoeveel we uiteindelijk krijgen, weten we nog niet. En dat bepaalt wel wat we precies kunnen organiseren."

Om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van de gemeente, zoekt het festival nu ook naar steun uit andere hoek. "We hebben de Club van 100 opgericht. Daarmee zoeken we honderd liefhebbers van ons festival die 250 euro of een veelvoud daarvan willen doneren." In ruil daarvoor krijgen zij onder meer een unieke rondleiding tijdens de komende editie."