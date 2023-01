Klusjesman Wim (71) mag allang met pensioen, maar hij blijft liever werken

Van een lamp vervangen tot een kast in elkaar zetten. Klusjesman Wim Lamper (71) uit Schijndel doet het met gemak. Hij is een van de dertig Brabantse 67-plussers die bij Klusheeren werken. Dat is een uitzendbureau voor gepensioneerde vakmensen. En die ervaren mensen zoals Wim zijn met de huidige personeelstekorten hard nodig.

Wim Lamper werkt drie dagen per week voor de Klusheeren bij verschillende Brabantse bedrijven. Een daarvan is vakantiepark Het Dierenbos in Vinkel. “Vandaag moet ik een hek repareren en er is een storing in een van de chalets”, zegt de 71-jarige klusjesman als hij met zijn gereedschapskoffer het terrein oploopt. Steeds meer vakmensen zoals Wim blijven na hun pensioen doorwerken. “Ik wil niet thuiszitten. Door klusjes te doen bij verschillende bedrijven, heb ik weer contact met klanten en collega’s. En zo blijf ik fit", zegt de voormalig elektricien en IT'er.

“Na mijn pensioen ben ik een webwinkel begonnen.”

Wim wilde na het bereiken van zijn pensioenleeftijd niet stoppen met werken. “Als IT’er ben ik goed in het bouwen van websites. Bij het bereiken van mijn pensioen ben ik een webwinkel begonnen. Toen zat ik vooral thuis achter mijn computer. Daar haalde ik geen voldoening uit.” Ondertussen kreeg Wim steeds vaker de vraag van vrienden en kennissen of hij een klusje wilde doen. “Ik had veel tijd over en ik ben handig. Dus ze vroegen of ik een plank kon ophangen of een muurtje wilde metselen. Dat deed ik graag hoor, maar daarna was het houdoe en bedankt”, zegt Wim. “Bij de Klusheeren doe ik dezelfde klusjes, maar nu krijg ik ervoor betaald. Met dat extra geld kan ik gaan reizen.”

“De mannen moeten vakkennis hebben en digitaal vaardig zijn.”

De mannen van Klusheeren werken twee of drie dagen per week. Dat doen ze onder meer bij dierenparken zoals de Beekse Bergen, hotels en kinderdagverblijven. Het werk varieert van het schilderen van een wandje of schutting tot het vervangen van een afzuigkap of cilinderslot. “Niet iedereen is geschikt. De mannen hebben vakkennis nodig. Ze zijn bijvoorbeeld timmerman, loodgieter of monteur geweest.”, zegt Ariane Christophe. Zij is de Brabantse accountmanager van de Klusheeren. "En dan moeten de 67-plussers ook nog digitaal vaardig zijn." Dat is voor oud-elektricien en IT’er Wim geen probleem. “Steeds meer mensen hebben bijvoorbeeld slimme verlichting of homespeakers. Die worden gekoppeld aan een smartphone of tablet. Dat moet je wel kunnen”, zegt Wim terwijl hij tussen de geiten in een hek staat te repareren.

“Iedere dag dat ik dit werk kan doen, is mooi meegenomen.”