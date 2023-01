Kat Poekie komt steeds kaalgeschoren thuis: ‘Wie doet zoiets?’

Mark Arends uit Best is er klaar mee. Voor de derde keer in een jaar tijd is zijn Britse langhaarkat Poekie kaal thuisgekomen. Wie telkens weer de tondeuse op Poekies lijfje zet weet hij niet, maar Mark en zijn vriendin kunnen er niet om lachen. “Het ziet er niet uit. Wie doet in godsnaam zoiets?”

Toen Poekie voor de eerste keer kaalgeschoren thuiskwam, keek Mark even raar op. Hij zocht er niet meteen wat achter. “De kat is veel buiten en komt ook weleens bij anderen om te eten en drinken. Dus we dachten dat het misschien een goedbedoelde actie was. Zo van: die heeft zo’n dikke vacht, die trimmen we wat bij.”

Maar het bleef niet bij die ene keer. Vorige week kwam Poekie voor de derde keer met kale plekken thuis. Alleen in zijn kop en staart is nog een Britse langhaar te herkennen. “Het is nu een stuk kouder, dus het is best wel sneu dat ze nu haar vacht moet missen", zegt Mark. "En ik merk dat ze ook wat schuchterder is geworden.”

Mark vraagt zich af of het trimmen wel op een zachtaardig is gedaan. "Als wij wat klitten verwijderen, moeten we tuinhandschoenen aan doen anders zitten we onder de schrammen. Poekie laat dat nog geen vijf minuten toe."