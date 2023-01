Aanvaller Noni Madueke verruilt PSV voor Chelsea

PSV-aanvaller Noni Madueke (20) verkast van PSV naar de Britse topclub Chelsea. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat ligt tussen de 35 en 40 miljoen euro. Dat melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International donderdagmiddag.

De ploeg uit de Premier League meldde zich deze week opnieuw bij PSV met het verzoek om de jonge aanvaller per direct over te nemen. Dit keer hapte PSV toe.

De jonge aanvaller Madueke had zijn oog al laten vallen op Chelsea. PSV laat deze wens nu in vervulling gaan. Als het allemaal meezit, houdt PSV maximaal 40 miljoen euro aan de transfer over.

PSV heeft de overgang van Madueke nog niet officieel bevestigd. Het Eindhovens Dagblad en VI melden de transfer op basis van goed ingevoerde bronnen. Madueke moet zich nog melden bij Chelsea voor een medische keuring.