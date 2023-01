A59 is veranderd in ijsbaan: verkeer rijdt stapvoets over snelweg

De A59 van Den Bosch naar Waalwijk is donderdagmiddag veranderd in een ijsbaan. Verkeer bij Engelen rijdt zo'n twintig kilometer per uur, omdat er een grote ijsplaat ligt van ongeveer een kilometer lang. Rijkswaterstaat heeft meerdere meldingen ontvangen. "Het heeft onze hoogste prioriteit", laat een woordvoerder weten.

Verkeer dat met zo'n 80 kilometer per uur komt aanrijden, gaat bij Engelen vanaf het viaduct vol op de rem. Volgens een ooggetuige glibbert verkeer vanaf daar met zo'n 20 kilometer per uur over de weg. De ijsplaat zou ongeveer een kilometer lang zijn. Vanaf daar rijdt het verkeer weer door.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat het inderdaad glad is op een deel van de A59. "Weginspecteurs hebben de gladheid geconstateerd en we hebben via de telefoon meldingen binnengekregen." Volgens de woordvoerder wordt meteen actie ondernomen. "We gaan extra strooien om de weg veilig te houden. Het heeft onze hoogste aandacht."