Vrouw (19) overleden bij ongeluk in Marokko: 'Het is verschrikkelijk'

Een 19-jarige vrouw uit Boxtel is omgekomen bij een ongeluk in Marokko. In de auto zaten ook haar moeder en broer, die raakten gewond. Dat bevestigt wijkagent Hicham. Vrijdag neemt de Marokkaanse gemeenschap afscheid van haar in Moskee Al Fath en het gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel.

Het ongeluk gebeurde op 6 januari. Volgens een Marokkaanse nieuwszender raakten ook drie mensen gewond, onder wie de moeder en broer van de omgekomen vrouw. Twee auto's botsten frontaal op elkaar in de bocht en raakten flink beschadigd. Dit gebeurde in het noorden van Marokko, tussen de steden Dar el Kebdani en Ben Tayeb.

"Het heeft best wat impact gehad binnen de Islamitische gemeenschap", vertelt de wijkagent. "Bij zowel de Marokkaanse als de Turkse gemeenschap in Boxtel is het als een bom ingeslagen. De gemeenschap is vrij hecht in Boxtel, dus als zoiets gebeurt is iedereen betrokken."

De wijkagent heeft inmiddels met meerdere mensen gesproken en noemt het ongeluk verschrikkelijk. Hij is zelf ook geschrokken. "Een 19-jarige die in de bloei van haar leven zo om het leven komt, dat is een ondraaglijke pijn voor de familie."

De vrouw is in Marokko begraven. "Bij de Islam is het zo dat mensen binnen 24 uur worden begraven. Daar hebben mensen dus al afscheid genomen en zijn allerlei bijeenkomsten geweest."

De familie van de vrouw is volgens wijkagent Hicham inmiddels weer thuis. Vrijdag wordt ze herdacht in Boxtel. "Er is ruimte gemaakt om een sadaqa te houden, dat houdt in dat er ter nagedachtenis allerlei lezingen en smeekbedes gedaan worden."