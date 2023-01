Dorp wil energievrijstaat worden, maar dat blijkt nog niet zo gemakkelijk

Projectontwikkelaar Pim de Ridder wil Terheijden wat energie betreft helemaal zelfvoorzienend maken: door zonnepanelen, een warmtenet en windmolens. Het dorp moet daarmee een 'energievrijstaat' worden en loskomen van de grote energiemaatschappijen. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig als gedacht.

Melkveehouders Kees en Anja in Terheijden wilden in 2018 een weiland van 150 hectare verpachten zodat daar 40.000 zonnepanelen konden worden geplaatst om het dorp van energie te voorzien, maar ook om hun voortbestaan als boer veilig te stellen.

"Boeren doe je met je hart," zegt Anja, "maar als je portemonnee leeg is, moet je met je portemonnee gaan boeren." Een makkelijke keuze was het niet voor de twee.

Haar man Kees had moeite met het idee dat na generaties iemand anders over zijn grond zou gaan. Want hoewel de grond wel van Kees en Anja blijft, geeft er straks iemand anders invulling aan. "Het doet me veel pijn." Op het terrein van grofweg 220 voetbalvelden zouden 40.000 zonnepanelen geplaatst worden.

Draagvlak

Het lukte De Ridder met enige moeite om de inwoners van Terheijden enthousiast te maken voor de plannen. Ondanks obstakels als de lokale politiek, wetgeving en concurrentie. Met de inwoners start De Ridder het Traais Energie Collectief. Vrijwel het hele dorp en de gemeenteraad staan uiteindelijk achter het idee om Terheijden energie-autonoom te maken.

Omliggende dorpen blijken echter fel tegen de plannen. Een protest van gele hesjes uit omliggende dorpen, zorgt ervoor dat de gemeente in paniek raakt.

Het beleid wijzigt en de plannen komen op losse schroeven te staan. Ook spant een concurrerende ontwikkelaar een rechtszaak aan. Deze sleept lang door en belandt uiteindelijk bij de Raad van State. Kees en Anja kunnen alleen maar toekijken hoe hun toekomst met het moment onzekerder wordt.

Onwillige gemeenten

Volgens De Ridder is het zaak dat de gemeente zich zo min mogelijk bemoeit. Juist door draagvlak te creëren bij de inwoners zelf, hoopt hij het plan te kunnen uitvoeren.

In het najaar van 2022 zijn de eerste woningen aangesloten op het 'Traais warmtenetwerk'. Ook staat een van de windmolens langs de A16 op naam van het Traais Energie Collectief. Op het weiland van Kees en Anja staan nog altijd geen zonnepanelen.

Het hele verhaal van Pim De Ridder, Kees, Anja en hun dorpsgenoten zie je komende zondag om 11.00 uur bij Omroep Brabant in de documentaire 'De Energievrijstaat'.