Molenaar Gerard Sturkenboom overleden: 'Groot verlies'

Molenaar Gerard Sturkenboom is donderdag overleden op 67-jarige leeftijd. Dit bevestigt de Molenstichting vrijdag aan Heeze-Leende24. De Molenstichting noemt het een 'groot verlies'. "Een groot kenner van de molenaarswereld is heengegaan."

Sturkenboom is een bekend figuur in Heeze. Hij is molenaar van de historische molen 'Sint Victor'. De molen, die ligt aan de Leenderweg in Heeze en is gebouwd in 1852, is een belangrijke toeristische attractie in Heeze.

De afgelopen jaren heeft Sturkenboom zich ingezet voor de restauratie en het behoud van de Sint Victor. Daardoor is de molen nu weer in volle glorie te zien. Deze kan ook worden bezichtigd door bezoekers.

Rondleidingen en demonstraties

Naast het runnen van de molen, gaf Sturkenboom ook rondleidingen en demonstraties over het malen van graan en de werking van de molen. Dit maakte hem niet alleen een expert op zijn vakgebied, maar ook een waardevolle bron van kennis en informatie voor de plaatselijke gemeenschap en toeristen.

Op 14 oktober 2021 ontving Sturkenboom nog de Brabantse Molenprijs uit handen van de commissaris van de Koning.

Zoals op onderstaande foto's te zien is staat de molen Sint Victor in rouwstand: