Boerin Steffi is zwanger van tweede kindje: 'Sterre krijgt een broertje'

Babynieuws voor Steffi en Roel Verhagen! Via Instagram laat het stel, dat bekend is van het tv-programma Boer zoekt Vrouw, vrijdagmiddag weten dat een tweede kindje op komst is.

"Alles gaat gelukkig goed", vertelt Steffi enthousiast. Familie en vrienden wisten al eerder dat Steffi weer in verwachting is, maar nu de 20 wekenecho achter de rug is mag iedereen het horen. En dat heeft ze geweten. "Mijn telefoon loopt over", vertelt ze.

Toen ze bijna twee jaar geleden in verwachting was van Sterre, maakte ze dat ook mee. "Maar ik had verwacht dat het nu minder zou zijn, omdat het de tweede is. En we zijn inmiddels al weer wat langer uit Boer zoekt Vrouw."