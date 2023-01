Witte tijger Rama is overleden in ZooParc Overloon

De witte tijger Rama van ZooParc Overloon is overleden. Het dier had al langer last van gezondheidsproblemen. Verzorgers zagen dat hij minder eetlust had en niet meer alert reageerde. Rama is elf jaar oud geworden.

De tijger leefde sinds 2015 samen met Asia. Dit is nu nog de enige witte tijger in het park. Dat is volgens ZooParc Overloon niet erg, want tijgers leven van nature graag alleen.

Op social media reageren honderden mensen bedroefd op het overlijden van de tijger. "Het was geweldig om ze samen te zien", schrijft Gerben bij een foto van Rama en Asia. Rosita schrijft dat ze vaak speciaal voor de twee witte tijgers een dagje ZooParc plande: "En dan ook lang bij ze blijven kijken en veel foto’s gemaakt. Wat zal ik Rama missen in jullie prachtige park. Heel veel sterkte gewenst voor iedereen en speciaal voor de verzorgers".

Witte tijgers hebben over het algemeen geen optimale gezondheid, daarom overleven ze volgens het park niet in het wild. Vanuit het Europees managementprogramma is een uitsterfbeleid ingesteld. Dat betekent dat dieren van deze soort geen jongen meer mogen krijgen. Daardoor zal de witte tijger uiteindelijk niet meer in Europese dierentuinen te zien zijn.

Nieuwe bewoner uit Zweden

"Uiteindelijk zullen we ons verblijf voor de ernstig bedreigde Amoertijgers gaan gebruiken. We hopen ons steentje bij te kunnen dragen aan deze soort", meldt ZooParc Overloon. In het voorjaar wordt een nieuwe bewoner verwacht: een vrouwelijke Amoertijger uit Zweden. Hij zal in een ander verblijf dan Asia worden geplaatst.