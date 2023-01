NAC scoort al na 8 seconden tegen TOP Oss

NAC Breda kwam vrijdagavond in de wedstrijd tegen TOP Oss al na acht seconden op voorsprong. TOP Oss verspeelde bij de aftrap de bal, waarna aanvaller Jesaja Hermann de bezoekers uit Breda op een 0-1 voorsprong kon schieten.

Bij de aftrap wilde een verdediger van TOP Oss een diepe pass geven, maar hij speelde de bal in de voeten van Jesaja Hermann. Via een een-tweetje met Jort van der Sande schoot Hermann de Bredanaars op voorsprong.

Met zijn doelpunt treedt Jesaja Herrmann in de voetsporen van Rudy Metz (in 1982 namens FC Volendam), Geert den Ouden (in 2000 voor Excelsior), Hilmi Mihci (in 2001 als speler van FC Den Bosch) en Loïc Loval (in 2005 namens De Graafschap). Ook zij maakten na acht tellen een doelpunt in de eerste divisie.

Het snelste doelpunt ooit in de Eredivisie staan op naam van Vito van Crooij en Koos Waslander. Van Crooij scoorde dit seizoen na acht seconden voor Sparta in de wedstrijd tegen AZ.

Hij evenaarde daarmee het snelste doelpunt dat al veertig jaar op naam staat van NAC-speler Koos Waslander. Die scoorde op 20 maart 1982 ook na acht seconden voor NAC Breda op bezoek bij PEC Zwolle (1-2 winst).

Het was net niet de snelste goal ooit in het betaalde voetbal. Die blijft op naam van Kees van Ierssel, die in 1968 al na 7 seconden scoorde voor Baronie. Dat was in de tweede divisie.