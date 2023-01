Voetbalduel RKC-Go Ahead Eagles afgelast, veld onbespeelbaar

De voetbalwedstrijd RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles, die voor zaterdagavond gepland stond, gaat niet door. De Eredivisiewedstrijd is afgelast vanwege het winterweer. De KNVB laat weten op korte termijn een nieuwe speeldatum bekend te maken.

Het veld van RKC werd vrijdag bedekt met een behoorlijke laag sneeuw. Die sneeuwlaag, in combinatie met de strenge vorst van vrijdagnacht, maakte het veld onbespeelbaar. De club liet zaterdagochtend al weten dat het onzeker was of de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zou kunnen doorgaan. Na de veldkeuring om halftwaalf bleek voetballen op het veld inderdaad niet mogelijk.

Midweekse speelronde

RKC bezet in de Eredivisie de twaalfde plaats. De ploeg van coach Joseph Oosting heeft een punt minder dan Go Ahead, dat tiende staat. Komende week staat een midweekse speelronde in de Eredivisie op het programma, waardoor het sowieso niet mogelijk is om de wedstrijd dan in te halen.

Vrijdag werden in de Keuken Kampioen Divisie al de wedstrijden Willem II-FC Eindhoven en MVV-Heracles Almelo afgelast. De velden in Tilburg en Maastricht waren vanwege de zware sneeuwval eveneens onbespeelbaar. In de Vrouwen Eredivisie werden drie duels afgelast, waaronder de topper PSV-FC Twente. Die wedstrijd stond voor zondag op het programma.

Amateurvoetbal

In het amateurvoetbal zag de KNVB geen aanleiding om in bepaalde regio's tot een algehele afgelasting over te gaan.