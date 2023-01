Dieseldieven slaan toe op carpoolplaats: 'Nog nooit zo extreem geweest'

Chauffeurs die hun vrachtwagen hebben geparkeerd op de carpoolplaats in Terheijden zijn het spuugzat dat dieven diesel uit hun trucks stelen. De afgelopen jaren werden er al duizenden liters brandstof uit de vrachtwagens gehaald en de dieven lijken steeds vaker toe te slaan. "Het is nog nooit zo extreem geweest als nu."

'Hier gebeurt niks' De chauffeurs hopen nu dat de gemeente Drimmelen, waaronder Terheijden valt, in actie komt. "Het zou gewoon mooi zijn als de gemeente er iets aan ging doen en dat wij hier veiliger kunnen staan", zegt Bezems. "In Made, dat binnen dezelfde gemeente valt, hebben ze een volledig omheinde parkeerplaats geregeld op het Brieltjenspolder. Hier gebeurt niks."

Hij heeft er zelf ook mee te maken gehad. "Afgelopen zondag nog bijvoorbeeld, toen was ik in een nacht 1150 liter kwijt uit mijn wagen." Een volle tank van een waarde tussen de twee- tot drieduizend euro.

Erik Bezems is chauffeur en kent de parkeerplaats aan de Zeggelaan, aan de N285 en vlakbij de A59, erg goed. "Bijna elk weekend is het hier wel een keer prijs. Zeker sinds de brandstofprijzen zo omhoog zijn gegaan", legt Bezems uit.

Er zijn ook al gesprekken geweest met de gemeente over het plaatsen van een hek of toezicht, maar die liepen op niets uit. De gemeente laat weten dat het terrein aan de Zeggeweg niet afgegrendeld kan worden, omdat het openbaar terrein is. "De carpoolplaats wordt ook gebruikt als weg. Het is de toegangsweg voor de milieustraat en uitrit van de brandweer", vertelt een woordvoerder.

Camera's

Wel wordt er nagedacht over camerabewaking. De gemeente wil daar 'op korte termijn' een beslissing over nemen. Intussen legt de gemeente de bal ook bij de chauffeurs zelf: "Ze kunnen de vrachtwagens beter beveiligen of op een veiligere plek parkeren."

Chauffeur Erik Bezems snapt dat de gemeente zegt dat ze ook ergens anders kunnen gaan staan. Hij plaatst daar wel kanttekeningen bij: "Deze plek is juist in het leven geroepen voor mensen vanuit het dorp of de omgeving die hun verplichte weekendrust moeten nemen."