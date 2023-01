Guus Til helpt PSV aan zege op Vitesse

Guus Til is bij zijn terugkeer in de basis de redder van PSV geworden. Til stond voor het eerst sinds drie maanden weer in het basiselftal bij PSV. Vlak na rust schoot hij de 1-0 binnen op aangeven van Johan Bakayoko.

ANP Geschreven door

Aanvoerder Luuk de Jong had een dramatische wedstrijd met een gemiste penalty. De Oranje-international schoot de bal zacht in, waardoor keeper Kjell Scherpen van Vitesse kon redden. Kort daarop moest hij met een hoofdblessure voor rust nog van het veld. Dat kon gelukkig op eigen kracht, maar hij oogde aangeslagen. De blessure van De Jong is een grote tegenvaller voor PSV. De club raakte afgelopen week met Noni Madueke opnieuw een belangrijke aanvaller kwijt. De jonge aanvaller volgde Cody Gakpo richting de Premier League en leverde de Eindhovense club opnieuw vele miljoenen op. PSV hield daarna vrij lang de controle over de wedstrijd, maar wist niet verder uit te lopen. Vitesse, met voormalig PSV-coach Phillip Cocu, werd in de slotfase twee keer gevaarlijk. Doelman Walter Benítez redde op een kopbal van Matus Bero en een schot van Miliano Jonathans. Zijn collega Scherpen kreeg in blessuretijd rood voor een overtreding op invaller Yorbe Vertessen. Fábio Silva op huurbasis naar Eindhoven

Na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke heeft PSV met Fábio Silva weer de eerste versterking binnen. De spits wordt door Wolverhampton Wanderers verhuurd aan PSV. Dat meldt het ED. Silva was door Wolverhampton verhuurd aan Anderlecht.