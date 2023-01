Michael van Gerwen vliegt na ‘slechtste voorbereiding ooit’ uit toernooi

Darter Michael van Gerwen is bij de Nordic Darts Masters in Kopenhagen gestrand in de kwartfinales. Peter Wright, de man met het flamboyante kapsel, was in een duel tussen twee oud-wereldkampioenen net te sterk voor de darter uit Vlijmen.

Van Gerwen verloor begin deze maand nog de WK-finale van de huidig wereldkampioen Michael Smith. Hij kwam vrijdag pas terug van een vakantie op Curaçao en liet die dag al weten de ‘slechtste voorbereiding ooit’ te hebben gehad op een toernooi na een vliegreis van zestien uur. Na een dramatisch gevecht werd het 10-9 voor Peter Wright, die het in de halve finales opneemt tegen de huidige wereldkampioen Michael Smith. 'Ik miste de scherpte'

Van Gerwen schrijft in een reactie aan zijn fans dat hij blij is dat hij naar Kopenhagen is gekomen naar het toernooi. "Misschien miste ik een beetje de scherpte in de beslissende leg. Nu is het tijd om het niveau weer op peil te krijgen voor de masters."