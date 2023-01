Myrthe (17) heeft anorexia en wil haar ziekte aan jou uitleggen

Myrthe van Wijk uit Den Bosch worstelt nog elke dag met anorexia nervosa. Drie jaar geleden kreeg ze de diagnose en sindsdien werkt ze enorm hard aan haar herstel. Dat gaat met vallen en opstaan. "Er zijn echt heel veel misverstanden over mijn eetstoornis", vertelt ze. Ze wil daarom vertellen over hoe de ziekte er écht uitziet. En dat doet ze aan de hand van haar eigen verhaal, ook al vindt ze dat ook wel een beetje spannend. "Maar het praten erover is als een last die van mijn schouders valt."

Een klein weekje na haar veertiende verjaardag krijgt Myrthe de diagnose anorexia nervosa. Dat is een eetstoornis die ervoor zorgt dat Myrthe het heel moeilijk heeft met eten. Als ze eet, dan voelt ze daar veel stress en spanning bij. 'Alsof de wereld vergaat', zelfs. "Het is een soort monster dat in mijn hoofd zit, met een stemmetje dat zegt dat ik niet mag eten."

"Eerst moest mijn moeder overal mee naartoe, omdat ik anders niet zou eten."

Gelukkig gaat het met therapie en hulp van haar naasten nu steeds een beetje beter. Daardoor kan ze soms beter naar haar lichaam luisteren en minder naar de stem van het monster in haar hoofd. "Al blijft eten heel erg moeilijk", vertelt ze aan de keukentafel bij haar moeder thuis. Ze warmt haar koude vingers aan een kopje koffie, met een klein beetje melk erin. "Eerst moest mijn moeder overal mee naartoe, omdat ik anders niet zou eten", vertelt Myrthe. "Dan won het monster in mijn hoofd de strijd dus." De aanwezigheid van haar moeder hielp dan. "Als zij erbij was, voelde ik me veiliger en durfde ik vaker te eten", legt ze uit. "En inmiddels kan ik dat ook steeds vaker zonder haar", zegt ze met zichtbare opluchting op haar gezicht. Want dat is het doel: Myrthe wil haar ziekte de baas worden. Maar helemaal op zichzelf vertrouwen, dat lukt nog niet. Gedurende de dag moet Myrthe daarom filmpjes sturen naar haar moeder, waarop te zien is dat ze eet. Het klinkt gek, maar het zorgt ervoor dat Myrthe weer alleen op pad kan. "Dat is mijn motivatie: ik wil mijn vrijheid terug."

"Ik kreeg wel eens te horen 'dat ik er helemaal niet uitzie alsof ik een eetstoornis heb'."

De weg naar herstel valt Myrthe nog wel eens zwaar, bijvoorbeeld als ze te maken krijgt met onbegrip in haar omgeving. Mensen kunnen zich niets voorstellen bij haar probleem, of hebben er een heel ander beeld bij. "Sommigen denken bijvoorbeeld dat je altijd ondergewicht moet hebben als je anorexia hebt. Maar dat is niet zo. Je gewicht zegt niks over de ernst van je eetstoornis." "Ik kreeg zelfs wel eens te horen dat ik er helemaal niet uitzie alsof ik een eetstoornis heb. Of dat ik gewoon meer moet gaan eten. Mensen hebben zo snel een oordeel klaar, terwijl dat helemaal niet klopt." En daar wil ze iets aan doen. "Want herstellen is zo veel moeilijker; het probleem ligt zo veel dieper." En een eetstoornis heeft niet alleen impact op degene die ziek is, maar ook op de familie. "Mijn moeder, broer en zus hebben het er ook heel zwaar mee."

