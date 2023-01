Vrouw bedreigt personeel Aldi met mes en slaat op de vlucht

Wachten op privacy instellingen... Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Vrouw overvalt Aldi in Helmond

Een vrouw heeft maandagochtend een medewerkster van de Aldi aan de Hoofdstraat in Helmond bedreigd met een mes. Daarna is de dader te voet gevlucht. Het is nog niet duidelijk of ze iets buit heeft gemaakt. De politie had vlak na de overval iemand aangehouden, maar ze bleek niet betrokken te zijn geweest bij de overval.