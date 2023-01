'Laat oud-criminelen werken, papiertje van goed gedrag niet van deze tijd'

Als werkgevers te streng zijn met eisen over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dan levert dat risico’s op voor de maatschappij. Daarvoor waarschuwen Eindhovense jongerenwerkorganisaties tegen Spot On Stories en Omroep Brabant: "Als iemand de gevangenis uitkomt, alleen maar belemmeringen ervaart en geen VOG krijgt, stoot je diegene af. Dan wordt iemand weer richting criminaliteit getrokken. Door iemand aan het werk te zetten, bescherm je juist de maatschappij."

De VOG is niet meer van deze tijd, vindt ook Hilal Makhoukhi. Hij is oprichter van CurrentWerkt, een uitzendbureau voor ex-gedetineerden. Zijn uitzendkrachten staan te trappelen om aan de slag te gaan, maar de VOG-eis houdt vaak veel deuren gesloten. Zonde, vindt Makhoukhi: "Neem de zorg, daarin hebben we heel veel mensen nodig. Mensen willen gewoon veel geld verdienen. Dat kan als je veel uren maakt in de zorg. Dan zou ik zeggen: wees wat coulanter met die VOG."

Een zedendelinquent die komt te werken op de kinderopvang – het is het ultieme schrikbeeld. En een vaak genoemd voorbeeld van een situatie die je als werkgever kan voorkomen met een VOG: een verklaring waaruit blijkt dat iemands justitiële verleden geen bezwaar vormt voor een baan of stage.

Veroordeling voor geweld

Dynamo Jeugdwerk, onderdeel van Lumens, werkt zelf ook met de VOG. Susan van de Wittenboer van Lumens: "Je wil wel zekerheid inbouwen en bescherming bieden." Maar als iemand geen VOG krijgt, betekent dat voor haar niet einde verhaal: "We bepalen dan met het managementteam of we een jongere wel of niet plaatsen als vrijwilliger. En zo ja, hoe je de risico’s zo klein mogelijk houdt en iemand goed blijft volgen. Dat werkt vaak prima."

Ook bij Stichting Baass hanteren ze de VOG met flexibiliteit. "We kijken naar het delict en het soort werk", vertelt medeoprichter Syl van Beek. "Als iemand bijvoorbeeld is veroordeeld vanwege geweld, maar bij een bank alleen maar met vertrouwelijke informatie gaat werken en niet met klanten, dan schuurt dat niet." Volgens Van Beek zijn er maar twee dingen écht onbespreekbaar: als iemand psychotisch kan worden of als iemand een zedendelinquent is.

Levenslang

Justis, de overheidsinstantie die beslist of iemand een VOG krijgt, laat via een woordvoerder weten dat slechts een klein percentage van de jongeren geen VOG krijgt. Wel blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dat een deel van de jongeren die vrezen geen VOG te krijgen, deze niet eens proberen aan te vragen. "Dit is onwenselijk. Justis steekt daarom veel energie in voorlichting aan onder andere jongeren."

De gemeente Eindhoven zegt in een reactie te gaan onderzoeken in hoeverre belemmeringen door de VOG een probleem vormen in Eindhoven.

