PSV geen kampioen zonder vervanger voor Madueke, denkt René van de Kerkhof

PSV heeft na het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke nog altijd een uitstekende selectie, maar het behalen van het kampioenschap wordt bijzonder lastig. Dat zegt clubicoon René van de Kerkhof in de nieuwe Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Voor 1 februari moet er volgens hem minimaal één goede vleugelaanvaller bij komen. Maar wie dan? "Veel clubs vissen in dezelfde vijver en er zit bijna niks in."

Sowieso ziet René de opvolger(s) voor Gakpo en Madueke niet op de Nederlandse velden rondlopen. "Dus moet het iemand zijn die in het buitenland niet tevreden is of op de bank zit. Maar ik zou niet weten wie", zegt de voormalige rechtsbuiten. Wellicht dat de PSV-leiding dat wel weet. "Maar eigenlijk had ik toen Madueke vertrok al een opvolger verwacht. Het kon wel eens heel moeilijk worden."

In elk geval is René blij dat er niet voor is gekozen om de Portugees Bruma terug te halen uit Turkije. Sterker, Bruma is nu definitief overgenomen door Fenerbahçe dat een verplichte optie tot koop had. "Ik ben de hele week al blij door dat bericht. Die jongen was echt de miskoop van deze eeuw. Hij kan beter stoppen met voetballen."

In de podcast laat René ook zijn licht schijnen op concurrenten Ajax en Feyenoord en tipt hij nog eens met nadruk FC Twente dat volgens hem echt kan meedoen om het kampioenschap. Maar veel hangt af wat er de komende week op de transfermarkt gaat gebeuren.

Luister hier naar de podcast.