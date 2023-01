Man rijdt met voorruit vol sneeuw maar snapt niet waarom hij moet stoppen

Een man die zondag door Eindhoven reed met zijn voorruit nog bedekt met sneeuw, begreep niet waarom de politie hem liet stoppen. Dat schrijft de wijkagent maandag op Instagram. De bestuurder vond dat hij genoeg kon zien om de weg op te gaan. De agent vond van niet en daarom heeft hij een flinke boete gekregen.

Wijkagent Thom van Houtum zag de bestuurder zondag rijden. Zijn voorruit was bijna volledig bedekt met sneeuw. Alleen een klein hoekje op de plek van de bestuurder was sneeuwvrij gemaakt. "De man was er heilig van overtuigd dat zijn zicht voldoende was", schrijft de agent.

"Toch vond hij het nodig om een foto als 'tegenbewijs' te maken nadat hij het meeste ijs had verwijderd." De politie ging daar niet in mee. De bestuurder krijgt een boete van 250 euro.