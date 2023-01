Vreemde eend in de ton op Keiebijters Kletstoernooi: 'Een feest om te doen'

Twaalf tonpraters strijden op het Keiebijters Kletstoernooi in Helmond om de Zilveren Narrenkap en de titel Opperkletsmajoor. Een van hen is Robert van Dijk uit het dorp Ammerzoden in de Gelderse Bommelerwaard. Als Gelderlander ben je meestal een vreemde eend in de bijt, maar dit jaar doen er ook kletsers mee uit Noord-Holland en Limburg.

“Mijn passie voor tonpraten is vroeger ontstaan bij mijn oma thuis. Zij speelde al cd’s van bekende tonpraters”, vertelt Robert. Later is het balletje gaan rollen en begon hij met het schrijven van zijn buuts en het optreden als tonprater. “In het begin heb je gezonde spanning, maar als je langer bezig bent is het gewoon genieten en vooral je eigen ding doen”, vertelt Robert. Hij begon met tonpraten in Gelderland maar sinds een aantal jaar is hij ook in Brabant te vinden in de ton. "Brabanders houden van grovere grappen dus je kunt hier een stuk verder gaan", vertelt Robert.

In 2017 stond hij voor het eerst op het podium van de Keiebijters met zijn buut als ‘Sinterkeesje, de broer van Sinterklaas’. Dit jaar staat hij in de ton als ‘Fonske Fontanello, de waarzegger’. “Een buut schrijven is niet zomaar iets, daar gaat wel een tijd overheen”, vertelt Robert. Er moet een typetje worden uitgewerkt, er moeten grappen bedacht worden en natuurlijk moet er een bijpassende outfit erbij gezocht worden. Vaak begint hij in de zomer met het bedenken van zijn buut en richting carnaval ontwikkelt hij die steeds verder. "Ik word 's nachts ooit wakker met inspiratie voor grappen, dan moet ik die snel opschrijven", vertelt Robert.

Het Keiebijters Kletstoernooi is een van de hoogst haalbare toernooien in de tonpraterswereld. Veel tonpraters zien het daarom ook als een grote eer om daar de ton in te stappen. "Iedereen wilt wel zo’n Zilveren Narrenkap thuis hebben”, vertelt Robert. Daarom ligt het niveau altijd heel hoog tijdens het toernooi, maar dat houdt Robert juist scherp. Gemiddeld zitten er zo’n 500 mensen in de zaal en een jury. De jury beoordeelt de kletsers onder andere op de reactie van het publiek tijdens de buut. Na drie voorrondes wordt bepaald welke kletsers door mogen naar de finale. “Je weet nooit waar het publiek om gaat lachen, elke avond en elk publiek is anders. De ene avond word er harder gelachen om de ene grap en op andere avonden wordt er weer harder gelachen om een andere grap”, vertelt Robert.

