Carnavalsoptochten trekken steeds minder deelnemers

Over amper een maand barst carnaval los. Als vanouds, zonder maatregelen. Het is nog de vraag of alle optochten ook als vanouds zullen zijn. Want in verschillende dorpen en steden zijn wagenbouwgroepen ermee gestopt vanwege de hoge kosten, gebrek aan animo en het tekort aan bouwplaatsen.

Rochelle Moes & Imke van de Laar Geschreven door

Deze afnemende trend is ook in Spoordonk, oftewel Olliedonk, gaande. Het enthousiasme voor deelname aan de optocht is ver te zoeken. Waar ze in de hoogtijdagen nog honderd deelnemers hadden, zijn er nu een stuk minder aanmeldingen voor de optocht.

"Nu hebben we pas drie inschrijvingen binnen."

"Vroeger hadden we een route van vier kilometer, waarbij de kop de kont raakte", vertelt voorzitter Jan der Kinderen terwijl hij vol weemoed foto's van de optocht in betere tijden bekijkt. "De laatste jaren is het alleen maar minder geworden. Net voor coronatijd zaten we rond de twintig deelnemers en nu hebben we pas drie inschrijvingen binnen."

De optocht in Olliedonk in de hoogtijdagen (Foto: C.V. De Olliedonkers)

De optocht is daarom flink ingekort in de hoop dat de gestopte wagenbouwers alsnog als loopgroep door willen gaan. "De route is nu nog maar twee kilometer en daardoor meer geschikt voor individuelen en loopgroepen. Daar hopen we een goede zet mee te doen, maar of we het gaan halen is de vraag."

"Zolang er deelnemers zijn, moet je rond blijven gaan."

Vooralsnog rijden er in Olliedonk slechts twee grote wagens en een kleine in de optocht mee. Toch houdt de organisatie de moed erin. "De inschrijving is nog een maand geopend, dus we hopen toch ergens tussen de 20 en 25 uit te komen." En als het toch hierbij blijft? "Dan gaan we gewoon door", zegt Jan. "Die mensen hebben er niet voor niks aan gebouwd. En zolang er deelnemers zijn, moet je rond blijven gaan vind ik.”