Overvaller met pizzaschep uit restaurant verjaagd: weet jij wie het is?

De eigenaar van een pizzeria in Sleeuwijk weet op 13 november te voorkomen dat zijn zaak wordt beroofd door de overvaller te verjagen met een pizzaschep. Een missie die slaagt, want de dader gaat er met de staart tussen de benen vandoor, zonder buit. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van deze mislukte, gewapende overval. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant daarom maandagavond aandacht voor de zaak.

Op die bewuste zondagavond rond half zeven probeert de overvaller toe te slaan. Zwaaiend met een koevoet richting de medewerkers van de zaak, eist hij geld. Waar de overvaller echter niet op rekent, is de eigenaar van de zaak die hem met een pizzaschep verjaagt. Zonder buit gaat de overvaller er na de opvallende actie van de pizzeria-eigenaar vandoor. Er lopen die zondagavond rond half zeven volgens de politie meerdere mensen op straat. In Bureau Brabant vraagt ze mensen die iets gehoord of gezien hebben, zich te melden. Signalement

In de uitzending van maandag zijn beelden getoond van de overvaller. Het gaat om een witte man, van tussen de 18 en 20 jaar, met een lengte van zo'n 1,75 à 1,80 meter. Hij droeg een zwarte jas met een reflecterende streep, een zwarte broek en zwarte schoenen.