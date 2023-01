Meer grote natuurbranden, maar omwonenden liggen er niet wakker van

De grootste natuurbrand van Nederland in 2020 in Deurnese Peel had grote gevolgen voor het nabijgelegen Helenaveen. Toch lijken de inwoners niet wakker te liggen van het toegenomen risico op grote natuurbranden. Daarvoor waarschuwen experts in een rapport dat maandag is gepresenteerd. "Dat er hier af en toe een natuurbrand zal ontstaan, lijkt me duidelijk, maar ik denk niet aan verhuizen", reageert een van hen.

De wetenschappers waarschuwen dat Nederland door warmer en droger weer steeds vaker te maken zal krijgen met onbeheersbare natuurbranden. "Het zal steeds vaker voorkomen dat natuurbranden niet meer geblust kunnen worden, maar pas stoppen als er geen bomen en planten meer over zijn", schrijven de onderzoekers. Dat heeft volgens hen grote gevolgen voor gezondheid, welzijn, natuur en economie.

Volgens de onderzoekers moet de brandweer meer worden ingericht op natuurbranden. Medewerkers moeten anders worden opgeleid en regels voor bedrijven in de buurt natuurgebieden moeten worden aangepast. Ze pleiten zelfs voor een 'nationaal actieplan'. Peter van Dijk woont al bijna dertig jaar in Helenaveen. Hij stelt dat hij niet bang is voor het toegenomen risico. "Bij een rookpluim schrik je wel even, maar ik heb het idee dat de brandweer en Staatsbosbeheer nu beter voorbereid zijn dan toen", zegt hij. "Dat er hier af en toe een natuurbrand zal ontstaan, lijkt me duidelijk, maar ik denk niet aan verhuizen." Bij de natuurbrand in 2020 werd Van Dijk geëvacueerd. "Ineens staat de politie op de stoep", herinnert hij zich. "Je hebt vijf minuten om belangrijke spullen te pakken en dan moet je gedwongen je huis verlaten. Dat is heel vreemd."

