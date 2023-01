Overvaller gezocht die medewerkster tankstation bedreigt met groot mes

Een medewerkster van een tankstation aan de Nassaulaan in Steenbergen staat op vrijdagavond 21 oktober oog in oog met een overvaller. De man heeft een groot mes in zijn handen en eist geld. "Heb ik niet", blijft de medewerkster herhalen. Waarop de overvaller besluit de benen te nemen. Het duurt hem blijkbaar allemaal te lang, zo vermoedt de politie.

In de uitzending van Bureau Brabant maandagavond worden beelden getoond van de overvaller. Te zien is hoe de dader die vrijdagavond rond half acht toeslaat. Een moment dat het even rustig is en de medewerkster besluit de boel wat schoon te maken. Ze staat met haar rug naar de deur en ziet de overvaller daardoor niet binnenkomen.

Snel nadat de deuren van het tankstation opengaan, staat ze echter oog in oog met hem. Het gaat om een getinte man met een lengte van zo'n 1.75 à 1.80 meter, een slank postuur en donkere wenkbrauwen. Hij droeg die avond een lichtkleurige jas met een capuchon. Die had hij over zijn hoofd getrokken.