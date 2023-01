Tom Hanks met 'belachelijk' Brabants accent kanshebber slechtste bijrol

Het 'belachelijke' Brabantse accent van Tom Hanks in de film Elvis levert hem in maart mogelijk een Golden Raspberry Award op voor de slechtste bijrol. De Amerikaanse acteur speelt Elvis' Nederlandse manager Tom Parker en werd met deze rol genomineerd voor de satirische tegenhanger van de Oscar. Volgens de organisatie is Hanks favoriet voor de prijs.

De film over Elvis Presley kwam in mei uit. De film vertelt het levensverhaal van de King of Rock-'n-Roll. Zijn manager werd in 1909 in Breda geboren als Dries van Kuijk. Op zijn achttiende vertrok hij naar de Verenigde Staten, waar hij de rest van zijn leven woonde. Het accent van Hanks werd door Amerikaanse media beschreven als 'mysterieus Europees-Amerikaans' en 'bizar'. Ook stoorden recensenten zich aan de hoeveelheid make-up en de latex neus- en onderkinprothese van de acteur.

