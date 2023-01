Geen winst voor Brabantse ploegen in de Keuken Kampioen Divisie

Geen van de Brabantse ploegen in de Keuken Kampioen Divisie die vanavond in actie kwamen, wist te winnen. VVV uit Venlo versloeg Jong PSV met 1-2 door een late treffer. Helmond Sport speelde uit bij Jong AZ met 1-1 gelijk.

Jong AZ - Helmond Sport: 1-1.

Het spektakel tussen Jong AZ en Helmond Sport vond plaats in de tweede helft. En wel vlak na de pauze. Zo benutte Soulyman Allouch namens Jong AZ in minuut 52 een strafschop. Slechts vier minuten later kwam nummer 18 van de eerste divisie Helmond Sport langszij. Linksbuiten Peter van Ooijen maakte er 1-1 van. Helmond blijft hierdoor steken op de achttiende plaats.

Jong PSV - VVV-Venlo: 1-2.

Jason van Duiven scoorde namens Jong PSV zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Daarmee bepaalde hij meteen de ruststand tegen de stugge Limburgers van VVV-Venlo. In het tweede kwam de subtopper echter op gelijke hoogte. Robin Lathouwers zorgde voor de 1-1. In de absolute slotfase (89ste minuut) liep Jong PSV alsnog tegen een zure zeperd aan. Nick Venema kopte VVV naar de 1-2 overwinning. Door het verlies blijft Jong PSV op de dertiende plek staan.