Politieauto en scooter botsten na achtervolging: man getaserd

Een man is maandagavond in Breda aangehouden na een politie-achtervolging. Hierbij zijn de man op een scooter en de politieauto tegen elkaar gebotst op de Vincent van Goghstraat. Hij vluchtte daarna te voet, maar kon even verderop door agenten worden overmeesterd. Daarbij gebruikten zij een taser.

De politie wilde de man controleren, omdat de scooter waarop hij reed mogelijk was gestolen. Maar stoppen deed hij niet. Integendeel: hij draaide de gashendel stevig open.. Tijdens de achtervolging zijn hij en de politieauto met elkaar in botsing gekomen. Het weerhield de man er niet van verder te vluchten. Na een korte achtervolging te voet taserden agenten de man in de Rijnstraat, waarna hij is overmeesterd. De politiewagen en scooter zijn weggetakeld.