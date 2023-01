Zoektocht naar meisje gestaakt: 'Geen aanwijzing dat er iets is gebeurd'

De grote zoekactie die maandagavond in Tilburg op touw werd gezet voor een mogelijk vermist meisje, is 's nachts rond drie uur gestaakt. Volgens de politie is er geen aanwijzing dat het incident daadwerkelijk is gebeurd. Er is ook geen meisje als vermist opgegeven.

Bij de zoekactie waren tientallen agenten en een politiehelikopter betrokken. De politie kwam in actie nadat iemand had gemeld dat een meisje in een blauwe bus zou zijn gestapt. Er werd 'fysiek, maar ook online' gezocht. De politie liet maandagavond al weten rekening te houden met meerdere scenario's, waaronder het geval dat er niets aan de hand zou zijn.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.