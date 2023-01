100-jarige Jan biljart nog iedere week bij De Doorschieters

Met zijn 100 jaar is de Eindhovense Jan Coppelmans een van de oudste biljarters van Nederland. Een unicum voor biljartvereniging De Doorschieters, waar hij iedere week weer van de partij is. "Ik heb geen rollator nodig, een bril is wel handig."

Studio040 Geschreven door

Iedere donderdag staat de taxi klaar om Jan vanuit Eindhoven naar biljartcentrum La Carambole in Veldhoven te brengen, om daar met andere leden van De Doorschieters te gaan biljarten. "Ik zit er eigenlijk pas negentien jaar bij, maar iedere week ben ik van de partij", vertelt hij.

"Het is belangrijk om jezelf niet zo druk te maken."

"Ik heb altijd veel sporten gedaan en ben daardoor nog heel gezond. Soms zie ik mensen van 80 achter een rollator lopen, maar dat heb ik niet nodig. Af en toe is een bril wel handig." Het is niet iedereen gegeven om de respectabele leeftijd van 100 jaar te bereiken. Jan weet wel wat er nodig is om gezond oud te worden. "Het is belangrijk om jezelf niet zo druk te maken en vooral niet je werk mee naar huis te nemen. Daarnaast raad ik iedereen aan om te sparen, ook al heb je het goed."

"Aan Jan zie je niet dat hij al 100 is."