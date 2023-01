Man (41) filmde stiekem jonge meisjes in zwembad, twee jaar cel geëist

Tegen een 41-jarige Tilburger is dinsdag een celstraf van twee jaar geëist voor het stiekem filmen van jonge meisjes in zwembad Stappegoor in Tilburg. Ook had de man honderdduizenden kinderpornofoto’s op zijn pc.

Wat schuchter, maar wel open stond de man dinsdagmiddag de rechters te woord voor de rechtbank in Breda. Aan de drie rechters vertelde hij dat hij eigenlijk wel blij was dat hij op 21 november 2021 tegen de lamp was gelopen. “Dan kan ik behandeld worden. Ik vind het nu vies wat ik al die jaren heb gedaan”, vertelde hij. “Dat zie ik nu wel in.”

Mobiele telefoon in kleedhokje

Op die zondag 21 november zag een meisje van 9 jaar ineens een mobiele telefoon onder de wand van haar kleedhokje komen. Ze riep snel haar vader erbij en zo kwam er een einde aan vier jaar filmen in kleedhokjes van steeds hetzelfde Tilburgse zwembad. En ook steeds ging het om meisjes in de basisschoolleeftijd.

Uit onderzoek op de pc van de 41-jarige Tilburger bleek dat hij in 2017 begonnen was met de filmpjes van naakte jonge meisjes. “Vroeger gluurde ik wel eens in het zwembad”, bekende de man. “Maar vanaf 2017 had ik een telefoon met een camera en toen ben ik gaan filmen. Meestal een keer per maand, soms zat er een paar maanden tussen.”

Op de pc van de man stonden behalve 167 filmpjes, die in het zwembad waren gemaakt, ook nog maar liefst bijna 400.000 afbeeldingen met kinderporno. Variërend van poserende kinderen tot de zwaarste categorie. “30 procent van de afbeeldingen gaat om harde seks met kinderen onder de tien”, verbaasde een van de rechters zich. “En ook in 30 procent van de gevallen gaat het om afbeeldingen van baby’s en peuters. En dat is allemaal verzameld sinds 2009.”

'Deze verslaving zit heel diep'

De man gaf aan behandeld te willen worden aan zijn verslaving aan kinderporno met meisjes in de basisschoolleeftijd. Ook als dat betekent dat hij bijvoorbeeld onverwachte controles kan krijgen. De Tilburger wacht nog op een echte behandeling, maar voert inmiddels gesprekken over zijn verslaving met verschillende hulpverleners. “Deze verslaving zit heel diep”, vertelde hij. “Ik wil hiervoor behandeld worden en ik grijp alle mogelijkheden aan.”

Als voorbeeld van zijn zware verslaving vertelde de man dat hij na zijn arrestatie toch weer een nieuwe pc had aangeschaft en daarop ook weer kinderporno had verzameld. Hij kon het niet meteen helemaal laten, gaf hij aan. “Maar inmiddels kan ik er met mensen over praten en dat kon eerst niet. Nu gaat het goed. Dit wil ik nooit meer.”

'Een werkstraf passender'

De advocaat van de man kon zich absoluut niet vinden in een gevangenisstraf van twee jaar zoals die werd geëist. Hij bepleitte dat een celstraf zijn cliënt zeker geen goed zal doen. “Er zijn geen slachtoffers in deze zaak, behalve hijzelf”, aldus de advocaat. “Niemand heeft er last van gehad dat hij die afbeeldingen en filmpjes op zijn pc had, want hij heeft ze niet verspreid. Ik vind twee dagen cel, die hij al in voorarrest heeft gezeten, en een werkstaf passender.”

De rechtbank doet op 7 februari uitspraak.