Lia krijgt splinternieuwe rollator van beveiligers: 'Ze verwent ons altijd'

Er gaat haast geen dag voorbij dat Lia uit Breda niet te vinden is in winkelcentrum Hoge Vucht. Totdat onlangs haar rollator stukging. Voor beveiliger Thijs Roks en zijn collega's hét moment om in te grijpen en een nieuw exemplaar te kopen. "Binnen vijf minuten had iedereen het Tikkie betaald."

Ze is een graag geziene gast, vertelt Thijs over Lia. "Ze komt steevast rond de middag. Even lunchen, de wekelijkse boodschapjes doen." Én een bezoekje aan de beveiligers van het winkelcentrum. "Dan komt ze langs ons kantoortje, iets lekkers brengen", lacht hij. "Koekjes, appels of zelfs een bakje kibbeling." Niets houdt haar tegen. "We hebben al zo vaak geroepen dat het écht niet hoeft. Maar dan zegt ze dat we goed moeten eten."

"Lia zorgt altijd voor ons, dan kunnen wij toch een splinternieuwe rollator kopen?"

"Het moedertje van het winkelcentrum." Zo omschrijft Thijs de trouwe klant. Maar die bezoekjes waren de afgelopen periode een stuk lastiger. "Haar rollator ging kapot. Toen kreeg ze een vervanger, maar dat was een rammelbakje met losse wielen." En geld voor een beter exemplaar had ze niet. Zo ontstond al snel een plannetje. "Weet je, wij zijn hier niet alleen om boeven te vangen of om hangjongeren weg te sturen. We dachten: 'Lia zorgt altijd goed voor ons, dan kunnen wij nu toch wel een splinternieuwe rollator voor haar kopen? Da's het minste wat we kunnen doen'."

"Fijn dat Lia nu weer lekker op pad kan."