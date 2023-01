Mitchel en Nadia zoeken op de motor naar een paradijs voor hun kinderen

Mitchel de Jager (27) en zijn vrouw Nadia Pop (26) uit Steenbergen hadden allebei een leuke baan en het stichten van een gezinnetje was slechts een kwestie van tijd. Toch liep het getrouwde stel vast en gooiden de twee het roer drastisch om. Op 25 mei 2022 stapten ze op hun motor en sindsdien zijn ze op wereldreis. "We zoeken een plek waar we onze toekomstige kinderen laten opgroeien."

"De manier waarop verbaasde ons", zo vult Nadia aan. "We kregen niet te maken met corruptie, maar wel met ambtenarij. Alles wat wij onder de toonbank door probeerden te schuiven, kregen we met een glimlach netjes terug. Daar deden ze niet aan", zegt ze met een lach.

"We maken rare dingen mee", zo vertelt Mitchel. "We hebben bijvoorbeeld zes weken vastgezeten op de grens tussen Koerdistan en Irak. We kregen maar geen visum en mochten uiteindelijk pas na een bloedtest door. Dat slaat nergens op, maar ze moesten wel geld aan ons verdienen."

De weg die Mitchel en Nadia op hun motoren hebben afgelegd, is al vele kilometers lang. Slapen doen ze in hun tent, maar als wildkamperen niet goed aanvoelt, pakken ze een goedkoop hotel. Het grootste gevaar ligt op de weg.

Dat komt zeker niet door hun medeweggebruikers. "De mensen blijven hier niet op hun eigen weghelft", zo legt Mitchel uit. "Als ze ons buitenlanders op de motor zien rijden, worden ze heel enthousiast. Dan komen ze je met honderd kilometer per uur al uit het raam hangend een high five of boks geven. Dat ze ons daarbij compleet van de weg rijden, is bijzaak."

Om de reis te betalen, werkt het stel uit Steenbergen online. Ook zijn er steeds meer sponsors die hen steunen. Dat geld is handig voor het liefdadigheidswerk dat ze onderweg doen. Bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp in Irak.

"Vaak zijn daar stichtingen actief en dan overleggen we wat we kunnen doen", vertelt Mitchel. "In Noord-Irak hebben we bijvoorbeeld tenten gerepareerd. Dat was heel intens en we hebben daar met de tranen in onze ogen rondgelopen. Het is verschrikkelijk dat mensen hun kinderen niet elke dag te eten kunnen geven."

Eigenlijk hebben Mitchel en Nadia tot nu toe alleen maar goede ervaringen opgedaan. Vooral de enorme gastvrijheid beviel hen als een warm bad. Avontuur was het belangrijkste doel van de reis, maar dat heeft inmiddels plaatsgemaakt voor iets anders.

"We zoeken ook naar vrijheid en de verbinding met de natuur", zegt Mitchel. "En nu ook naar een plek waar we onze toekomstige kinderen laten opgroeien en relaxed kunnen leven."

Wellicht is dat de stad Dammam in Saudi-Arabië waar ze op dit moment verblijven. Ze zijn er in ieder geval al uitgenodigd om te komen logeren. En wel door de plaatselijke kapper die eerder Mitchel zijn haar heeft geknipt. Of dat geen avontuur is.