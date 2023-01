Wel een Van der Valkhotel maar nog weinig personeel: 'Valkjes komen helpen'

Het zwembad, de kamers en de sauna’s van het nieuwe Van der Valkhotel Eindhoven-Best zijn bijna klaar. In april moet de vestiging open. Dan is er dus wel een hotel, maar mogelijk niet genoeg personeel. In totaal zijn 180 man nodig, maar tot nu toe zijn er slechts zestig personeelsleden gevonden.

Hotelmanager Daimy (26) van der Valk is een echte telg uit de grote Van der Valkfamilie. Ze slaapt al in het nieuwe hotel om zoveel mogelijk met de bouw bezig te kunnen zijn. Op elke verdieping lopen nu nog bouwvakkers rond. Als die binnenkort weg zijn, heeft ze hotelpersoneel nodig. Het hotel houdt in februari twee wervingsdagen om geïnteresseerden over de streep te trekken. Zorgen maakt Daimy zich niet. “Bij sollicitatiegesprekken merken we wel dat mensen het leuk vinden om in een nieuw hotel te gaan werken. Dat is in ons voordeel.” Ook de kans om door te groeien helpt volgens haar bij het vinden van personeel. “Ik ben zelf ooit in de bediening begonnen.”

Het hotel moet in april klaar zijn (foto: Rogier van Son).

Het vinden van nog 120 medewerkers is hoe dan ook een uitdaging, met in totaal 2007 openstaande horecavacatures in heel Brabant (bron: Randstad o.b.v. Jobdigger Vacatures). Zestig personeelsleden zijn inmiddels aangenomen. Ze worden nu al ingewerkt bij andere vestigingen van de hotelketen. “Dan weten ze bij de opening hoe het er in het Van der Valkcultuurtje aan toe gaat.”

"Veel neven en nichten komen helpen bij de opstart."

Het wordt de tweede Van der Valkvestiging voor de regio Eindhoven. Vol trots geeft Daimy een rondleiding. Ze begint in de kelder. “Dit wordt de Brabantse kroeg met karaoke.” Het nieuwe hotel aan de A2 bij Best heeft op de twaalfde verdieping op 52 meter hoogte een skybar waarbij je onder meer de vliegtuigen van Eindhoven Airport ziet. Het hotel verwacht veel gasten die via de luchthaven reizen. De golfbaan en recreatieplas Aquabest zijn ook om de hoek.

Het hotel telt tweehonderd kamers (foto: Rogier van Son).

Mocht niet al het personeel gevonden worden, dan is er al een oplossing. Het hotel opent de deuren dan nog niet wagenwijd, maar zal in fases steeds verder opengaan. Hotelmanager Daimy rekent ook op de hulp van heel wat ‘Valkjes’, zoals ze haar familie noemt. “Veel neven en nichten komen helpen bij de opstart. Die wonen in alle delen van het land.” Ze kunnen straks slapen in de boerderij bij het hotel. Er worden appartementen van gemaakt. Ook ander personeel kan er terecht. “We hebben iemand aangenomen uit Apeldoorn. Ze wil elke dag op en neer reizen, maar op den duur wil ze hier gaan wonen. ”

“Kersenmoes met appel of zo.”

Chef-kok Thomas Voets is de baas over de drie keukens. “2300 man kunnen we per dag te eten geven. Dan is elke plek bezet. Dan heb je wel wat personeel nodig.” Hotel Eindhoven-Best zoekt 40 koks. Dat is een kleine 10 procent van het totaal aantal koks dat in Brabant wordt gezocht.

Chef-kok Thomas Voets (foto: Rogier van Son).