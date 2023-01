PSV lijdt bij FC Emmen opnieuw puntenverlies

PSV heeft in de Eredivisie opnieuw punten verspeeld, voor de vierde keer in de laatste vijf wedstrijden. Degradatiekandidaat FC Emmen was voor eigen publiek met 1-0 te sterk voor het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij, dat kort voor rust verder moest met een man minder na een rode kaart voor Mauro Júnior. De Braziliaan maakte een harde overtreding op Rui Mendes, die zich met een kuitblessure moest laten vervangen.

PSV liet de voorbije periode al punten liggen tegen AZ (0-1), Sparta Rotterdam (0-0) en Fortuna Sittard (2-2). Zaterdag beëindigden de Eindhovenaren die slechte reeks met een kleine zege op Vitesse (1-0), die moeizaam tot stand kwam. Koploper Feyenoord kan de voorsprong op PSV woensdag, bij een zege op NEC, tot 6 punten vergroten.

Na het vertrek van Cody Gakpo en daarna Noni Madueke naar Engeland is PSV zoekende, zeker in aanvallend opzicht. Tegenvaller voor de regerend bekerwinnaar was dat spits Luuk de Jong niet mee kon doen tegen Emmen. De aanvoerder liep tegen Vitesse een hoofdblessure op.

Dreiging

Anwar El Ghazi, die in oktober voor het laatst scoorde, schoof door naar de spitspositie en vormde samen met Xavi Simons en Johan Bakayoko de voorhoede. Bakayoko, die tegen Vitesse al inviel, zorgde in de eerste helft geregeld voor dreiging. Doelman Mickey van der Hart hield Emmen met enkele reddingen op de been.

Halverwege de eerste helft nam de thuisploeg de leiding. Na een fout van Armando Obispo, kreeg Emmen een hoekschop. De Franse middenvelder Lucas Bernadou kreeg de bal daarna net buiten het strafschopgebied voor zijn voeten en schoot hard en laag raak: 1-0.

Direct rood

De problemen voor PSV werden kort voor rust groter, toen scheidsrechter Jeroen Manschot terecht direct rood gaf aan Mauro Júnior. Van Nistelrooij koos er ondanks de achterstand voor Bakayoko naar de kant te halen en met Philipp Max er een verdediger bij te zetten.

Met een man meer had Emmen na rust de overhand. Invaller Ole Romeny kopte in de 54e minuut bijna de 2-0 binnen, maar keeper Walter Benítez redde. Even later schoot aanvoerder Jeroen Veldmate de bal uit een vrije trap tegen de lat.

Van Nistelrooij bracht een kwartier voor tijd middenvelder Joey Veerman (die opnieuw was gepasseerd) en aanvaller Fodé Fofana in de ploeg, maar ook zij konden puntenverlies voor hun ploeg niet voorkomen.