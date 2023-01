Gewonde bij steekpartij in appartementencomplex in Eindhoven

Bij een steekpartij in een appartementencomplex in Eindhoven is dinsdagavond een 35-jarige man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats in een appartement aan de Tempelaan. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is voor behandeling met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten hielden in het appartement een man aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Een politiewoordvoerster kon nog niets melden over de identiteit van de verdachte. De politie onderzoekt wat aan de steekpartij vooraf is gegaan.

Foto: SQ-Vision