Van de Kerkhof ziet PSV niet snel verbeteren: 'Ook niet met nieuwe spelers'

"Niet om aan te zien. Een drama. Geen inzet en geen creativiteit." Clubicoon René van de Kerkhof is woensdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio duidelijk. Het spel van PSV dinsdagavond in en tegen Emmen was niks en werd niks, zo beaamt hij. "We hebben ons af laten bluffen door Emmen", verzucht de oud-speler na de de 1-0 nederlaag. En veel beterschap op korte termijn verwacht hij niet.

Ook niet wanneer PSV erin slaagt nog één of twee nieuwe spelers te halen. Van de Kerkhof heeft er al met al een hard hoofd in: "Wat je nu haalt, zijn gefrustreerde spelers die ergens anders op de bank zitten en die moeten dan bij PSV de kar gaan trekken." Trainer Ruud van Nistelrooij 'zou spelers beter moeten maken, maar dat gebeurt op dit moment absoluut niet'. Het is de harde conclusie die het clubicoon trekt. Van Nistelrooij zou zich volgens hem moeten afvragen of hij wel de juiste man op de juiste plek is. "Hij moet zich de vraag stellen of dit wel de geschikte job voor hem is."

"Ze hebben van de Philips Sport Vereniging de Philips Spaar Vereniging gemaakt."