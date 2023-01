PSV-achterban moppert: 'We missen de bezieling op het veld'

Er waait woensdag een kille wind door de catacomben van het PSV-stadion. En niet alleen door het winterweer. De resultaten van PSV zijn niet best en de Eindhovense achterban moppert. "Er is geen enkele bezieling bij de spelers", zegt Rob Bogaarts, voorzitter van de supportersvereniging PSV. Oud-PSV'er Huub Stevens denkt 'dat de kloof met andere topploegen' nog wel te dichten is.

"Het deed pijn aan onze ogen", omschrijft Rob Bogaarts, voorzitter van de supportersvereniging PSV, het vertoonde spel van zijn club tegen FC Emmen. "We hebben het de laatste wedstrijden beroerd gedaan. We hadden gehoopt om meer resultaat te halen tegen Fortuna Sittard, Sparta en FC Emmen." Bogaarts wil het ontbreken van Madueke en Gakpo niets als excuus gebruiken. "We verliezen twee van onze pareltjes die goed waren voor doelpunten en de nodige assists. Maar dan nog. Met de kwaliteiten in onze selectie moeten we de uitwedstrijd tegen FC Emmen gewoon dik winnen."

"Het was zo gruwelijk slecht."

"Het was zo gruwelijk slecht", benadrukt Bogaarts nogmaals. "Er was geen bezieling. Er werd hemeltergend langzaam en risicoloos gevoetbald. Slowmotion-voetbal. Dit past totaal niet in het plaatje van wat we willen uitstralen: wij zijn PSV en we komen hier de klus klaren." De voorzitter mist het enthousiasme in het team. "Verliezen kan een keer gebeuren. Als er keihard voor geknokt is, dan valt er nog mee te leven. Het doet pijn dat mijn ploeg zo zielloos op het veld staat", zegt Bogaarts. Hij roept de club op om de bezieling terug te brengen in het team en te gaan investeren in versterkingen van de club.

"Over PSV praten? Dan ben je nog wel even bezig."