Liefdesverhaal van Bill en Sharona eindigt in een spoor van geweld

Bosschenaar Bill C. en zijn vriendin Sharona de J. leefden in mei en juni 2021 in een roes van alcohol en drugs. Ze waren dolverliefd op elkaar, maar hadden ook vaak enorme ruzie. Hun liefdesverhaal nam een brute wending toen Sharona introk bij een andere man en Bill haar kwam halen.

Bill C. (52) werd na zijn scheiding verliefd op de transvrouw en prostituee Sharona (33). Zij trok bij hem in, maar ondertussen ontving ze ook nog mannen voor haar werk.

Nadat Bill zijn huis kwijtraakte, trok Sharona op 26 april 2021 bij een van haar andere klanten in, de 70-jarige Willem van der Willigen. De oud-topman van de Helmondse stoffenfabriek Vlisco die een teruggetrokken bestaan leidde in een mooie villa op een bosrijk landgoed in Lieshout.

Hamer

Sharona en haar klant waren nog geen week samen, want op 2 mei kwam Bill onaangekondigd langs. Hij liep het huis in, pakte een hamer en liep naar de kamer waar Van der Willigen lag te slapen. Hij greep de man bij de keel en sloeg met de hamer vijf tot tien keer op zijn hoofd.

Toen de man dood was, sloot Bill zijn ogen en verliet hij de slaapkamer. Vanaf dat moment bleven Bill en Sharona samen in de villa. Sharona verklaarde dat ze aan de ene kant bang was voor Bill en aan de andere kant ook nog steeds verliefd op hem was.

Bankrekening geplunderd

Het stel leefde van het geld van Van der Willigen, terwijl ze via zijn telefoon net deden of hij nog leefde. Na twee weken in zijn huis reden ze naar Amsterdam waar ze met het geld van Van der Willigen op grote voet leefden in de duurste hotels.

In totaal verdween er in die periode zo’n 90.000 euro. Bill reed zelfs twee keer terug naar Lieshout om daar weer een nieuwe bankpas op te halen en om een muntenverzameling mee te nemen. Ook voerde hij dan de honden.

Op de vlucht

Op 12 juni las Sharona in een buurtapp op de telefoon van Van der Willigen dat zijn dode lichaam was ontdekt in zijn bed in zijn huis in Lieshout. Het tweetal sloeg op de vlucht en belandde via een bed and breakfast bij Amsterdammer Benito van Ommeren (65), die hen onderdak bood in ruil voor drugs of boodschappen.

Na enkele dagen waren de drugs en het geld op en wilde Van Ommeren dat ze zouden vertrekken. Er ontstond een worsteling, waarbij Bill C. op een gegeven moment op Van Ommeren zat. C. trok zijn riem uit zijn broek, legde die om de hals van de man en trok deze hard aan. Toen de man dood was, kwam C. pas overeind.

Lichaam verstopt

De twee lieten het lichaam nog dagen liggen onder een matras en wat dekens in de woonkamer. In de dagen erna zijn nog verschillende mensen binnen geweest, maar die hebben niks gemerkt. De politie die de twee voortvluchtigen inmiddels afluisterde in het appartement had ook niks door. Tot een arrestatieteam op 26 juni binnenviel en de politie het lichaam ontdekte.

Bill en Sharona zaten woensdag in de rechtbank in Den Bosch ver uit elkaar. Sharona keek wel vaak naar Bill, maar die keek eigenlijk nooit terug. Beiden zeiden dat het allemaal nooit had mogen gebeuren.

Spraakzaam

Bill zweeg anderhalf jaar lang over alles wat er is gebeurd. Voor de rechtbank wilde hij woensdag ineens wel uitgebreid vertellen over zijn rol bij de dood van twee mensen.

De advocaat van Sharona en de officier van justitie wilden daarom de zaak aanhouden om te bekijken wat de gevolgen zijn van deze verklaringen. Mogelijk wordt Bill C. opnieuw verhoord en alsnog psychisch onderzocht door het Pieter Baan Centrum.

Schadeclaims

De rechtbank kon niet anders beslissen dan de zaak aanhouden. De behandeling gaat op zijn vroegst verder in mei en misschien zelfs pas na de zomer. Dan volgen de eisen in deze zaak en kunnen de nabestaanden hun verhaal kwijt. Ook zijn er diverse schadeclaims ingediend. Onder meer van de Rabobank.