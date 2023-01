Oud-politieman komt herinneringen ophalen met oude harde kern van NAC

De oude harde kern van NAC-supporters en de politie: dat waren niet altijd even goede vrienden. Maar nu gaan ze samen een pilsje drinken en anekdotes vertellen, herinneringen ophalen aan die goede oude tijd. Richard Kanters, gepensioneerd agent en ME'er, gaat met de fanatieke fans van toen in gesprek. "De NAC-supporters waren geen lieverdjes", zo zegt die al op voorhand. Ze zien elkaar op de reünie 'Ouwe Jongens Krentenbrood'.

"Veel supporters zal hij nog wel kennen", lacht Hellen Go, het enige vrouwelijke lid van de organisatie. "Met een groot aantal is hij ongetwijfeld een keer in aanraking geweest of heeft hij achter ze aan gezeten."

Bij de succesvolle vorige editie in 2020 waren er meer dan 300 supporters bijeen gekomen om onder meer te luisteren naar oud-spelers Pierre van Hooijdonk, John Smit en Gerard den Haan. Ook deze keer komen er weer ex-profs, maar hoogtepunt wordt zonder twijfel de aanwezigheid van oud-agent Richard Kanters (69). Hij was vanaf 1975 tot en met 1991 onder meer lid van de mobiele eenheid en het zogeheten NAC-team van de Bredase politie.

Richard Kanters moet hierom lachen en bevestigt dat. Hij kijkt met plezier terug op die tijd en gaat tijdens de reünie zijn verhalen en ervaringen vanuit het oogpunt van de politie met de oudere leden van de harde kern delen. Een voorzetje wil hij best doen.

"NAC speelde een uitwedstrijd in Rotterdam", zo vertelt hij, "en bij terugkomst kregen we de melding dat er gevochten werd in de supporterstrein. Die was daarom vlak voor het station tot stilstand gekomen en wij moesten er met de mobiele eenheid op af."

"Het eerste probleem bleek een vrij hoog hek waar we overheen moesten klimmen. Dat was best lastig met schild en knuppel en op een gegeven moment donderden wij zelfs met het hele hek om. Vervolgens moesten we ook nog de trein in zien te komen. We merkten dat de ingang best hoog is zonder perron en moesten elkaar naar boven helpen."

"Op het moment dat ik net binnen was, kwam er een overmoedige, goed bezopen NAC-supporter op mij afstormen. Ik deed rustig een stapje opzij en die kerel schiet zo langs mij heen door de deur en donderde naar buiten. Een val van anderhalve meter, dus daar hadden we geen last meer van."