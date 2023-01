Erwin kan amper lopen en is incontinent maar niemand wil voor hem zorgen

Erwin uit Tilburg is 58 en heeft vorig jaar een herseninfarct gehad. Sindsdien is hij incontinent, hij kan moeilijk praten en amper lopen. Na zijn ontslag uit het ziekenhuis zocht hij meteen hulp. Want zijn partner Yvonne, die zelf ook problemen heeft, kan niet voor hem zorgen. Nu bijna een jaar later, is de juiste hulp nog steeds niet gevonden en de situatie thuis onhoudbaar.

Dat Erwin en zijn partner het niet redden samen, is duidelijk te zien aan hun huis, in de Tilburgse binnenstad. Er is al maanden niet schoongemaakt. De vloer ligt vol met rotzooi. Het is nagenoeg onleefbaar. Erwin heeft volgens Yvonne minimale hulp van de thuiszorg bij het wassen. Met de hygiëne is het slecht gesteld, hij heeft ook amper nog tanden in zijn mond. Gisteravond klopte Erwin weer aan bij overbuurman Marcel Horck. Het was de tweede keer dat hij daar hulp zocht. Yvonne (*) was uit pure machteloosheid weer agressief geworden. Het is duidelijk dat zij de situatie niet aankan. Yvonne: “Het gaat hier niet meer. Ik heb boven een badkamer met wc. Hij is slecht ter been. Hij moet steeds de trap op. En dan haalt hij het meestal niet. Hij laat het zo lopen.”

“Het is een groot zooitje en op een gegeven moment zat iedereen naar elkaar te wijzen.”

Yvonne is op. Haar relatie met Erwin was al slecht toen hij vorig jaar het herseninfarct kreeg. Ze zouden eigenlijk uit elkaar gaan. Na de opname in het ziekenhuis kwam er geen revalidatietraject voor Erwin en ook de thuiszorg was minimaal. Een plek in een zorginstelling was er al helemaal niet. Het groeide Yvonne, die zelf autisme heeft, boven het hoofd. Ze moest het helemaal alleen doen: “Het is een groot zooitje en op een gegeven moment zat iedereen naar elkaar te wijzen”, zegt Yvonne geëmotioneerd. “Iedereen is het erover eens dat we 24-uurszorg nodig hebben. Maar er gebeurt niks, dus het komt allemaal op mijn schouders terecht.”

“Ik heb hem in zijn rolstoel naar het ziekenhuis gebracht.”

Buurman Marcel Horck maakt zich al maanden zorgen om het tweetal, maar hij kan Erwin niet opvangen. Toen hij gisteravond weer op de stoep stond omdat het thuis niet veilig was, heeft Horck hem in zijn rolstoel naar het ziekenhuis gebracht: ”Toen ik zei: ‘Ik kom jullie deze mijnheer brengen.’ Kreeg ik als antwoord: ‘Daar zijn wij niet voor’. ‘Maar ík ook niet’, heb ik toen gezegd.” Horck trekt al sinds september aan de bel bij allerlei instanties. Zonder resultaat: “De wijkagent vertelde me dat dit werk 80 procent van zijn tijd inneemt. Alle hulpinstanties zijn al met het tweetal bezig geweest, maar niemand neemt de verantwoordelijkheid. Ik vind het schokkend dat dit zo kan in Nederland. Dat hulp zoeken even duurt begrijp ik, maar een jaar?” Erwin zelf wil ook ontzettend graag uit huis weg. Met moeite kan hij vertellen wat hij van de hele situatie vindt: ”Het is niet meer te doen. Ik krijg veel hulp, maar niet de goeie. Ik wil rust.”

“Hij heeft zichzelf bijna om zeep gebracht.”