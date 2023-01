Sterke Lindsay van Zundert plaatst zich met gemak voor vrije kür op EK

Kunstrijdster Lindsay van Zundert (17) uit Etten-Leur heeft zich donderdagmiddag knap geplaatst voor de vrije kür op het Europees Kampioenschap in het Finse Espoo. In de korte kür eindigde ze als tiende. Ruim voldoende om zaterdag mee te mogen strijden om het eremetaal.

Van Zundert zette een praktisch foutloos optreden neer. Het leverde haar een score van 58.13 op, wat op dat moment al direct voldoende was voor een plekje in de vrije kür. Daarvoor moest ze bij de beste 24 van de in totaal 30 deelneemsters eindigen.

Financiële problemen

Een goede prestatie op het EK kan een flinke opsteker zijn voor de jonge kunstrijdster. Die maakte eind vorig jaar bekend snel extra sponsors nodig te hebben, wil ze haar carrière door kunnen zetten. Opvallend, aangezien Van Zundert in 2021 nog schitterde op de Olympische Spelen in Peking.