Earnest Stewart is nieuwe technisch directeur PSV

Oud-profvoetballer Earnest 'Ernie' Stewart uit Uden is de nieuwe technisch directeur van PSV. Dat meldt de club op zijn website.

Per 1 maart 2023 treedt hij aan. Zijn contract loopt tot medio 2027. Stewart is momenteel nog in dienst als Directeur Voetbalzaken van de Amerikaanse voetbalbond. Hij volgt John de Jong op, die eerder ontslag nam bij de club.

Ervaring

“We hebben de tijd genomen om te zoeken naar iemand met brede en internationale ervaring. Earnest past met zijn verleden en huidige rol perfect in dit profiel", zegt algemeen directeur Marcel Brands. "

Stewart was tot 2005 actief als voetballer bij de amateurs van UDI'19 en verder VVV-Venlo, Willem II, NAC en DC United.

PSV in sportieve crisis

De laatste paar wedstrijden wil het allesbehalve boteren bij de Eindhovense voetbalclub. Afgelopen weekend verloor de club nog tegen FC Emmen na het verkopen van de ster-aanvallers Cody Gakpo en Noni Madueke.

"Het deed pijn aan onze ogen", zei Rob Bogaarts, voorzitter van de supportersvereniging PSV, na de wedstrijd in Emmen. "We hebben het de laatste wedstrijden beroerd gedaan. We hadden gehoopt om meer resultaat te halen tegen Fortuna Sittard, Sparta en FC Emmen."