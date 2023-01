Het rauwe randje van de volkswijk en de voetbaltribune: 'Mijn leerschool'

Floyd Aanen houdt van Roosendaal, voetbalclub RBC en vooral ook van de wijk Kalsdonk waar hij is geboren. "Zoals de mensen in de wijk leefden, zo leefden ze ook op de tribunes", zegt de 38-jarige journalist. Hij maakte er de korte documentaire 'De Luiten, voetbal en volkswijk' over.

"Niemand kwam hier de buurt op stelten zetten", zegt François van Velthoven. "En als we naar we naar NAC-uit gingen, hingen we van te voren briefjes op in de wijk. Dan lieten we in Breda zien dat we met paar honderd man konden komen. Ook de Marokkanen gingen dan mee. Als er dan wat voorviel, zorgden we ervoor dat er niemand werd gepakt. Je kon op elkaar rekenen."

Drie mannen van drie verschillenden generaties die altijd op de West-side stonden in het oude, afgebroken stadion De Luiten, vertellen over het rauwe randje van de volkswijk. Dat ze in hun buurt niet over zich heen lieten lopen en dat ze ook bij RBC hun mannetje stonden.

Dat in Kalsdonk niet de braafste jongetjes van de klas wonen, is helder. En dat gaat al ver terug, zo blijkt uit een citaat uit 1938 van de katholieke zusters. Stadshistoricus Joss Hopstaken leest voor: "De kinderen uit Kalsdonk zijn enigszins berucht! Ze waren noch de braafste, noch de gemakkelijkste en de moeders hadden vaak nog net zoveel opvoeding nodig als de kinderen. Kalsdonk was iets aparts."

Het was voor maker Floyd Aanen de reden om de documentaire te maken, waarin nog veel meer Roosendalers aan het woord komen. En eigenlijk had hij ook zichzelf kunnen interviewen.

"Ik heb hier op de tribunes en in de wijk van alles meegemaakt", vertelt Aanen. "Toen ik 12 of 13 was mijn eerste biertje, sigaretje en jointje. En mijn eerste vechtpartij. Het is mijn leerschool geweest."

"Vooral de jongens van de West-side die de verhalen van toen vertellen, winden er in de documentaire geen doekjes om", zegt Floyd Aanen. "Het is ruw, rauw, eerlijk, echt en ook liefdevol. Het doel van de documentaire is om te laten zien hoe mooi die tijd was. Het is nostalgie die het waard is om levend te houden."

De documentaire gaat op 5 februari in première. Belangstellenden kunnen vanaf 16.30 uur komen kijken in het bioscoopje van het Atik Stadion in Roosendaal.