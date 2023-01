Vastenavend vieren met een gordijn of lampenkap, dat verdient een fotoboek

Jildiz Kaptein (49) uit Halsteren heeft onze provincie verlaten, maar keert ieder jaar terug om carnaval te vieren in Krabbegat, zoals Bergen op Zoom dan heet. De traditie om daar feest te vieren verkleed in vitragegordijnen, rode zakdoeken en lampenkappen vindt ze zo bijzonder dat ze er een fotoboek over heeft gemaakt. “Vastenavend hoort bij mijn roots. De verkleedtraditie hoort bij wie ik ben.”

Over het ontstaan van de kledingtraditie, bestaan volgens de fotografe verschillende theorieën. “Na de Tweede Wereldoorlog hadden mensen weinig te besteden. Om toch verkleed te gaan, werden er allerlei dingen uit huis getrokken”, vertelt Jildiz. Daarnaast zou iedereen door de gordijnen, rode zakdoeken en lampenkappen gelijkwaardig zijn. “Maar het is nog steeds een mysterie waar de oorsprong ligt.” Jildiz heeft een fotostudio in Hoorn in Noord-Holland, maar viert ieder jaar carnaval thuis in Brabant. Omdat de kledingtraditie volgens haar uniek is, besloot ze er een fotoboek over te maken. “Boven de rivieren kunnen ze zich hier geen voorstelling van maken.” Na haar middelbare school ging Jildiz studeren in Den Haag. Het feest betekende tijdens haar studie zo veel voor haar, dat ze het haast onacceptabel vond dat ze tijdens Vastenavend tentamens moest maken. “De krokusvakantie viel er niet met carnaval. Dat vond ik zo raar!” Daarom sprong ze na haar laatste toets direct in de trein en knoopte ze op het perron nog snel een gordijn om. Als ze in Bergen op Zoom aankwam, zag ze de laatste praalwagens nog voorbijrijden.

Jildiz vindt de Krabben fascinerend. Met haar portrettenboek wil ze de traditie doorgeven aan een volgende generatie. “Ik wil de échte Krab laten zien, met nadruk op de kleding.” Drie jaar lang fotografeerde ze carnavalsvierders in een mobiele studio, achterin bij café ‘t Slik en in de kleedkamers van zalencentrum de Stoelemat. En op een 'ontplofte' zolder bij mensen thuis. “Zo ziet het er bij iedereen wel uit voor Vastenavond”, lacht ze. Met een crowdfundactie worden drukkosten terugverdiend. Als tachtig procent van het streefbedrag binnen veertig dagen wordt gehaald, zo’n 17.000 euro, gaat het boek er echt komen.

Voor veel Krabben is dit beeld heel herkenbaar. Mensen die dit niet kennen kijken hun ogen uit. Een zolder vol verkleed spullen. De bontjassen vallen letterlijk uit de kast. Overal gordijntjes, lampenkapjes , maskers, de meest gekke hoofddeksels.... Tijde