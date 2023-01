Van Nistelrooij is niet bang dat hij ontslagen wordt: 'Ik voel me gesteund'

Een paar uur nadat zijn collega Alfred Schreuder is ontslagen bij Ajax, staat PSV-trainer Ruud van Nistelrooij in Eindhoven de aanwezige pers te woord. Of hij ook niet bang is voor ontslag? “Nee dat heeft niet door mijn hoofd gespookt. Ik voel mij gesteund van boven en die steun is er ook. Maar je weet hoe het werkt in de voetballerij. Je hebt geen garanties.”

Er gebeurt deze weken veel bij PSV. De club zit in een sportieve crisis na tegenvallende resultaten en is naarstig op zoek naar vervangers van Madueke en Gakop. Ook werd Earnest Stewart gepresenteerd als technisch directeur. Ruud van Nistelrooij reageerde hierop in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Voor PSV lijkt de bodem wel bereikt na de nederlaag tegen FC Emmen. Van Nistelrooij: “Die garantie heb ik niet. Maar ik vertrouw erop dat het morgen beter gaat.”

"Het is geweldig dat Stewart erbij komt"

Voor het zover is, speelt er nog veel meer bij PSV. Over Earnest Stewart is Van Nistelrooij meer dan tevreden. “Het is geweldig dat Stewart erbij komt. Hij is een topper in zijn vak. Die expertise hebben we nodig. Hij brengt een hoop kwaliteiten. Samen willen we PSV terugbrengen waar ze hoort.” De Amerikaan is deze transferwindow nog niet betrokken bij de Eindhovenaren. Toch staat er nog genoeg op de planning. Fabio Silva werd deze week definitief gepresenteerd. Hij is morgen speelgerechtigd en kan 90 minuten meedoen. Als het aan Van Nistelrooij ligt blijft het daar niet bij.

"Ik verwacht nog zeker één versterking te kunnen presenteren"