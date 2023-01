Vijf generaties op één foto: 'Wij zijn een echt vrouwenteam'

Heel veel beschuitjes met roze muisjes bij Sara Candir-Gönül uit Uden. Haar pasgeboren dochtertje Lara is namelijk de vijfde generatie van de vrouwen in haar familie. En dat bijzondere gegeven moest natuurlijk worden vastgelegd. "Mijn oma is zelfs overgekomen uit Turkije."

Nou is het al behoorlijk uniek dat je vijf generaties bij elkaar ziet, maar voor Sara en haar familie heeft het nog een extra lading. "In de islam betekent dit écht iets. Als je als oma het kind van je achterkleinkind ziet, kom je in de hemel terecht. Zij wachtte hier al heel lang op." En dus kwam de 88-jarige Havva voor de geboorte terug naar Nederland, waar ze vanaf 1974 al 37 jaar woonde. "Ik ben tien dagen hier om Lara te zien. Een heel bijzondere ervaring."

"Hoe we iedereen gaan noemen? Da's een goeie."

Een unieke gelegenheid om die vijf generaties ook meteen op de foto te zetten. Betovergrootmoeder Havva (88), overgrootmoeder Pempe (68), oma Birsen (48) en Sara met Lara werden vereeuwigd. "We zijn een echt vrouwenteam", vertelt Sara trots. "Dat maakt het extra bijzonder. Al brengt het ook een uitdaging met zich mee. Want hoe ga je al die oma's nou eigenlijk noemen? "Da's een goeie", lacht de kersverse moeder. "Daar moeten we nog maar eens goed over nadenken."

“Beide oma’s sprongen een gat in de lucht toen ik vertelde dat ik moeder werd."