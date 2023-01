NAC wint overtuigend van Jong AZ met 'nieuwe' coach Hyballa

Het was een avond vol gemengde resultaten voor de Brabantse ploegen in de Keuken Kampioen Divisie vrijdag. Veel ogen waren gericht op NAC Breda, dat met de teruggekeerde trainer Peter Hyballa Jong AZ klopte: 5-1.

TOP Oss kon niet voorkomen dat PEC Zwolle verder afstand nam van Heracles Almelo. De Zwolse koploper in de Keuken Kampioen Divisie was voor eigen publiek te sterk voor TOP: 4-1. Rick Dekker maakte gelijk voor de formatie uit Oss (1-1), maar dat mocht dus niet baten.

FC Eindhoven hielp PEC een handje door het als tweede geklasseerde Heracles met 1-0 te kloppen. Evan Rottier hielp de thuisclub aan de enige treffer. FC Eindhoven verkleinde zo de achterstand op Heracles tot 5 punten. De zege was des te knapper, omdat twee spelers van de ploeg van trainer Rob Penders in het laatste kwartier een rode kaart kregen. Rottier en Charles-Andreas Brym werden weggestuurd.



Andere wedstrijden

De andere Brabantse ploegen die vrijdagavond in actie kwamen, bleven steken op een gelijkspel. FC Den Bosch verspeelde in de slotfase een 3-2 overwinning tegen MVV. Het werd in de Bossche Vliert een heus doelpuntenfestijn. De wedstrijd eindigde in een 3-3 gelijkspel.

Helmond Sport speelde ook gelijk en wel met 1-1 tegen Jong Ajax.